Le Orobie per tutti | 26 appuntamenti tra natura ricerca scientifica storia e letteratura
Il Parco delle Orobie Valtellinesi presenta il nuovo calendario di eventi per il 2026, intitolato
Novità e conferme nell'attività di divulgazione programmata dal Parco delle Orobie Valtellinesi per il 2026, dopo il successo registrato nel corso dell'anno appena trascorso, con 16 mila partecipanti. Le serate a tema "I mercoledì del Parco" diventano itineranti, ospitate nei Comuni, tornano "I. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Pantalica in inverno: escursione guidata adatta a tutti, tra storia e natura
Leggi anche: “Tutte le storie portano al museo”, due nuovi appuntamenti per bambini tra natura e archeologia
Paradice Music, dove il ghiaccio diventa musica.
Le Orobie per tutti: nel 2026 un calendario di 26 eventi tra scienza e cultura - Novità e conferme nell'attività di divulgazione programmata dal Parco delle Orobie Valtellinesi per il 2026, dop ... valtellinanews.it
Arriva il nuovo anno. Buona luce a tutti. E' l'augurio che si fa ai fotografi. Buona luce per i nostri e vostri scatti e luce buona che ci scaldi fin dentro il cuore e ci emozioni come lo spettacolo di un'aurora boreale. Dalle Orobie e - per una volta- da oltre le Orobie - - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.