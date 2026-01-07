Le Orobie per tutti | 26 appuntamenti tra natura ricerca scientifica storia e letteratura

Da sondriotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco delle Orobie Valtellinesi presenta il nuovo calendario di eventi per il 2026, intitolato

Novità e conferme nell'attività di divulgazione programmata dal Parco delle Orobie Valtellinesi per il 2026, dopo il successo registrato nel corso dell'anno appena trascorso, con 16 mila partecipanti. Le serate a tema "I mercoledì del Parco" diventano itineranti, ospitate nei Comuni, tornano "I. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pantalica in inverno: escursione guidata adatta a tutti, tra storia e natura

Leggi anche: “Tutte le storie portano al museo”, due nuovi appuntamenti per bambini tra natura e archeologia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Paradice Music, dove il ghiaccio diventa musica.

orobie tutti 26 appuntamentiLe Orobie per tutti: nel 2026 un calendario di 26 eventi tra scienza e cultura - Novità e conferme nell'attività di divulgazione programmata dal Parco delle Orobie Valtellinesi per il 2026, dop ... valtellinanews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.