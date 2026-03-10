Sonorità eleganti e profonde Cammariere incanta il teatro Cilea

Sergio Cammariere ha aperto il TraDueMari Festival al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria con un concerto caratterizzato da sonorità eleganti e profonde. L’evento, promosso da Publidema Eventi Musicali, ha segnato l’inizio di un’edizione speciale dedicata alla musica d’autore italiana, attirando un pubblico appassionato e curioso di ascoltare le sue composizioni.

Iniziativa promossa da Publidema Eventi Musicali. Ad accompagnarlo sul palco c'era la sua affiatata band: Bulgarelli al contrabbasso, Tittarelli al sax, Santoleri alla batteria e Roberto Gervasi alla fisarmonica Dall'8 al 10 marzo il festival ha offerto tre appuntamenti imperdibili con protagonisti di primo piano del panorama musicale nazionale. Il concerto ha ripercorso alcuni dei brani più amati del repertorio dell'artista, accanto alle composizioni tratte dal suo nuovo album, La pioggia che non cade mai. Un disco nato lentamente, come accade per quelle trasformazioni che avvengono quasi senza che ce ne accorgiamo e che solo in seguito comprendiamo essere state necessarie.