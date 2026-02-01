Concerto d’eccezione a Reggio Calabria | Pisarenko incanta con Schubert e Liszt al Cilea

Ieri sera il Teatro Cilea di Reggio Calabria ha ospitato un concerto da ricordare. Il pianista Pisarenko ha incantato il pubblico con le sue interpretazioni di Schubert e Liszt, regalando un viaggio musicale intenso e coinvolgente. La sala si è riempita di applausi e emozioni, mentre l’artista ha portato sul palco tutta la sua bravura. Un appuntamento che resterà a lungo nella memoria degli spettatori.

Ieri sera il Teatro Cilea di Reggio Calabria si è trasformato in una dimensione sonora dove il tempo sembrava fermarsi. Il pianista russo Vitaly Pisarenko, già riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria abilità tecnica e la profondità espressiva, ha tenuto un recital che ha lasciato il pubblico senza parole. L'appuntamento, programmato il 31 gennaio 2026 nell'ambito del progetto DiStretto d'Emozioni, ha attirato un'affluenza così massiccia che è stato necessario spostare parte del pubblico dal foyer alla sala principale per garantire la visibilità e la fruizione della performance.

