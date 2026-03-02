Da Cammariere a Fatima Ru | Festa della donna al Cilea con TraDueMari Festival

Per la Festa della Donna, il Cilea ospita un’edizione speciale del TraDueMari Festival dedicata alla musica d’autore italiana. L’evento coinvolge artisti come Cammariere e Fatima Ru, che si esibiscono in una serata dedicata alla celebrazione femminile attraverso la musica. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e richiama un pubblico appassionato di musica italiana.

In occasione della Festa della Donna, il TraDueMari Festival si fa promotore di  un’edizione speciale dedicata alla musica d’autore italiana. Dal’8 al 10 marzo, il prestigioso palcoscenico del Teatro “F. Cilea” ospiterà tre appuntamenti imperdibili con protagonisti di primo piano del panorama. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

