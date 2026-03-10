Sono sprofondato in una voragine a Napoli dopo due anni non hanno ancora finito di ripararla

Il consigliere Giulio Delle Donne ha raccontato di essere caduto in una voragine in via Morghen a Napoli il 21 febbraio, un incidente che si è verificato due anni fa e ancora non è stato risolto. La voragine rimane aperta e non sono stati completati i lavori di riparazione. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

La denuncia del consigliere Giulio Delle Donne, caduto nella voragine di via Morghen il 21 febbraio 2024: "Dopo due anni, i lavori di ripristino non sono ancora finiti".