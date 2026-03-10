Sono sprofondato in una voragine a Napoli dopo due anni non è ancora finita la riparazione

Un consigliere comunale ha raccontato di essere caduto in una voragine in via Morghen a Napoli il 21 febbraio, rimanendo coinvolto in un incidente che si protrae da due anni senza che i lavori di riparazione siano ancora completati. La sua testimonianza evidenzia il prolungamento dei lavori di sistemazione, che non sono ancora stati conclusi dopo tutto questo tempo.

La denuncia del consigliere Giulio Delle Donne, caduto nella voragine di via Morghen il 21 febbraio 2024: "Dopo due anni, i lavori di ripristino non sono ancora finiti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

