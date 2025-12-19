A Bellinzago Novarese nasce il consiglio comunale dei ragazzi

Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre, a Bellinzago Novarese si è costituito ufficialmente il consiglio comunale dei ragazzi con la proclamazione dei 13 nuovi consiglieri.Sono state tre le liste di candidati delle seconde e terze medie, ognuna con la propria visione e le proprie priorità per. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

