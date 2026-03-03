Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 3 marzo 2026 Vannacci punta la Lega e il Pd cala | chi vincerebbe oggi

Da virgilio.it 3 mar 2026

Un sondaggio politico pubblicato dal Tg La7 il 3 marzo 2026 rivela che Vannacci si rivolge alla Lega e che il Pd registra una flessione nei consensi. Tra gli intervistati, si chiede quale sarebbe il risultato delle urne in questa giornata. La rilevazione evidenzia le preferenze degli italiani verso i principali schieramenti politici, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

