La Casa Bianca | Trump non esclude l' uso dell' esercito in Groenlandia La Ue | Quel territorio è Nato confini inviolabili

Recenti dichiarazioni indicano un possibile coinvolgimento militare in Groenlandia, con Trump che non esclude l’uso dell’esercito. La Ue sottolinea che la regione è parte della NATO e i confini devono essere rispettati. La premier Meloni ha confermato l’importanza della sicurezza dell’area, ribadendo la necessità di collaborazione internazionale. Questi sviluppi evidenziano l’attenzione globale sulla stabilità e le dinamiche geopolitiche in quella regione.

Groenlandia, Trump non esclude l'utilizzo delle forze armate - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo team "stanno discutendo diverse opzioni per l’acquisizione della Groenlandia" e l’uso dell’esercito resta "sempre un’opzione". msn.com

