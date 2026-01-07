La Casa Bianca | Trump non esclude l' uso dell' esercito in Groenlandia La Ue | Quel territorio è Nato confini inviolabili
Recenti dichiarazioni indicano un possibile coinvolgimento militare in Groenlandia, con Trump che non esclude l’uso dell’esercito. La Ue sottolinea che la regione è parte della NATO e i confini devono essere rispettati. La premier Meloni ha confermato l’importanza della sicurezza dell’area, ribadendo la necessità di collaborazione internazionale. Questi sviluppi evidenziano l’attenzione globale sulla stabilità e le dinamiche geopolitiche in quella regione.
Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni: «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Usa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
