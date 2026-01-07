La Casa Bianca | Trump non esclude l' uso dell' esercito in Groenlandia La Ue | Quel territorio è Nato confini inviolabili

Da xml2.corriere.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti dichiarazioni indicano un possibile coinvolgimento militare in Groenlandia, con Trump che non esclude l’uso dell’esercito. La Ue sottolinea che la regione è parte della NATO e i confini devono essere rispettati. La premier Meloni ha confermato l’importanza della sicurezza dell’area, ribadendo la necessità di collaborazione internazionale. Questi sviluppi evidenziano l’attenzione globale sulla stabilità e le dinamiche geopolitiche in quella regione.

Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni: «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Usa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

la casa bianca trump non esclude l uso dell esercito in groenlandia la ue quel territorio 232 nato confini inviolabili

© Xml2.corriere.it - La Casa Bianca: «Trump non esclude l'uso dell'esercito in Groenlandia». La Ue: «Quel territorio è Nato, confini inviolabili»

Leggi anche: L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca

Leggi anche: Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio. La Ue a Trump: "È Nato, confini inviolabili"| Bildt: "Rischio di un'azione Usa"  

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A Mar-a-Lago Trump sostiene Netanyahu. Ma non chiude a Gaza; Trump offre pranzo ai cronisti: Zelensky preferisce la cucina di Mar-a-Lago; Lo show in tv di Donald, che minaccia altri leader e prepara la «gestione Usa»; Guerra in Ucraina, le notizie del 28 dicembre 2025 | Zelensky d'accordo con i leader europei: 'Garanzie di sicurezza cruciali'. Oggi vedrà Trump.

casa bianca trump escludeGroenlandia, leader Ue: “Appartiene al suo popolo”. Trump non esclude esercito - Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen con una nota congiunta: "Il Regno di Danimarca fa parte della Nato. tg24.sky.it

casa bianca trump escludeGroenlandia, Trump non esclude l'utilizzo delle forze armate - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo team "stanno discutendo diverse opzioni per l’acquisizione della Groenlandia" e l’uso dell’esercito resta "sempre un’opzione". msn.com

casa bianca trump escludeGroenlandia, Trump non esclude l'esercito - Donald Trump e il suo team stanno valutando diverse opzioni per l'acquisizione della Groenlandia e l' utilizzo delle forze armate Usa a tal fine è "sempre un'opzione. tgcom24.mediaset.it

Trump annetterà la Groenlandia? La diretta con Alessandro Orsini

Video Trump annetterà la Groenlandia? La diretta con Alessandro Orsini

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.