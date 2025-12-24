Sondaggi politici Fratelli d’Italia supera il 30% Pd stabile M5S in calo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ ultima media sondaggi pubblicata da Termometro Politico per la settimana 14–20 dicembre fotografa un quadro politico complessivamente stabile, con pochi ma significativi movimenti ai vertici. La rilevazione incrocia i dati di sette istituti (Swg, TP, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné, Ipsos) e conferma il primato del centrodestra, trainato da Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 30,1%, superando la soglia simbolica del 30% e migliorando il dato del 29,8% registrato il 13 dicembre. Un balzo che consolida la leadership di FdI nel panorama politico nazionale. Alle spalle, il Partito Democratico resta stabile al 21,8%: nessuna variazione rispetto alla scorsa settimana, con un lievissimo arretramento rispetto al 21,9% di inizio mese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

sondaggi politici fratelli d8217italia supera il 30 pd stabile m5s in calo

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, Fratelli d’Italia supera il 30%. Pd stabile, M5S in calo

Leggi anche: Sondaggi politici: centrodestra stabile, M5S in calo e PD in lieve crescita

Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia supera il 31%: M5s e Forza Italia vicinissimi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sondaggi politici Atreju non spinge Meloni | Fratelli d’Italia in calo si riavvicina il Pd; Sondaggi elettorali in Italia | Fratelli d’Italia si conferma primo partito seguito da Pd e M5S; Fratelli d’Italia va all’attacco | Ignorati i meriti del centrodestra.

sondaggi politici fratelli d8217italiaCosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia sale ancora, crollo della Lega - Sondaggio Ipsos: Fratelli d’Italia cresce, Lega in forte calo, Forza Italia supera il Carroccio, stabile il consenso al governo. blitzquotidiano.it

sondaggi politici fratelli d8217italiaSondaggi politici, sale ancora Fratelli d’Italia, al 31,3%: chi prende più voti tra i partiti - I suoi alleati, Lega e Forza Italia, restano stabili. fanpage.it

sondaggi politici fratelli d8217italiaSondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e allunga - Il divario aumenta tra i big nel sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 22 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.