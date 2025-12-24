Sondaggi politici Fratelli d’Italia supera il 30% Pd stabile M5S in calo
L’ ultima media sondaggi pubblicata da Termometro Politico per la settimana 14–20 dicembre fotografa un quadro politico complessivamente stabile, con pochi ma significativi movimenti ai vertici. La rilevazione incrocia i dati di sette istituti (Swg, TP, Lab2101, Noto, Demopolis, Tecné, Ipsos) e conferma il primato del centrodestra, trainato da Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 30,1%, superando la soglia simbolica del 30% e migliorando il dato del 29,8% registrato il 13 dicembre. Un balzo che consolida la leadership di FdI nel panorama politico nazionale. Alle spalle, il Partito Democratico resta stabile al 21,8%: nessuna variazione rispetto alla scorsa settimana, con un lievissimo arretramento rispetto al 21,9% di inizio mese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
