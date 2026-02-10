Cambio all’Università Il professor Bruno Frediani nuovo delegato alla sanità

L’Università di Siena ha annunciato il nuovo delegato alla sanità: il professor Bruno Frediani. La decisione arriva dopo il cambio di direzione all’Azienda ospedaliero universitaria senese, che ha preso atto dell’uscita di scena di Francesco Dotta, ora direttore del Dipartimento di Scienze biomediche del Cnr. La nomina punta a rafforzare l’area sanitaria dell’ateneo, in un momento di grandi sfide per il settore.

Dopo il cambio di direzione all’Azienda ospedaliero universitaria Senese, ieri è toccato all’ Università degli Studi fare la sua mossa post uscita dal corpo accademico del professor Francesco Dotta, nominato direttore del Dipartimento di Scienze biomediche del Cnr. Se il 3 febbraio scorso, infatti, il dg delle Scotte Antonio Barretta aveva conferito la direzione ad interim della Diabetologia – fino ad allora ricoperta dal professor Dotta – alla professoressa Maria Grazia Castagna (direttore di Endocrinologia), ieri il rettore Roberto Di Pietra (foto in alto) ha formalizzato la scelta del nuovo delegato alla sanità, al posto di Dotta: è il professor Bruno Frediani, direttore del Dipartimento universitario di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze e direttore dell’Unità complessa di Reumatologia al policlinico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

