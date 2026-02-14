Stallo amministrativo a Solofra c’è chi non si volta dall’altra parte | Perchè manca ancora il vicesindaco?

A Solofra, l’attesa del nuovo vicesindaco si protrae da settimane, creando tensioni tra i cittadini e gli amministratori. La causa principale è la mancanza di un nome scelto, che blocca alcune delibere importanti. Molti cittadini si chiedono perché la nomina non venga ancora ufficializzata, soprattutto dopo che alcuni assessori hanno già espresso preoccupazione per il ritardo. La situazione si riflette anche nel Consiglio comunale, dove le riunioni si sono fatte più frequenti per discutere le ripercussioni di questa incertezza.

Tempo di lettura: 3 minuti La situazione amministrativa a Solofra sta diventando tema caldo per una serie di decisioni che stanno minando la serenità nella gestione del bene comune. Eventi che si sono succeduti quasi a cadenza fissa e che hanno portato, almeno fino a questo momento, ad avere un Comune che manca di alcune figure importanti, la prima è proprio il vice sindaco. La cronologia dei fatta è abbastanza semplice e documentabile. Il 16 settembre dello scorso anno scatta le revoca all'incarico di assessore e vicesindaco al consigliere De Maio ma pochi giorni dopo ecco la revoca della revoca e il ritorno in carica con la casella che viene ricoperta nuovamente.