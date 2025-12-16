badminton i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

L'articolo illustra i criteri di qualificazione stabiliti dalla Badminton World Federation (BWF) per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Il percorso di qualificazione prenderà il via il 3 maggio 2027, segnando l'inizio di un periodo di un anno e mezzo durante il quale le nazioni e gli atleti si contenderanno i posti per la prestigiosa manifestazione olimpica.

I criteri di qualificazione della Badminton World Federation (BWF) per Los Angeles 2028 sono stati approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO): il periodo di qualificazione del Ranking Olimpico Los Angeles 2028 inizierà tra un anno e mezzo, il 3 maggio 2027. Le qualificazioni dureranno fino al 30 aprile 2028, con le graduatorie del 2 maggio 2028 che verranno utilizzate per determinare l’elenco iniziale dei qualificati. La quota totale per il badminton rimane di 172 posti (86 uomini e 86 donne), che include due quote per il Paese ospitante e quattro posti universali. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di otto posti per gli uomini ed altrettanti per le donne. Oasport.it

