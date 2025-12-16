Volley i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito i criteri di qualificazione per il volley alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, segnando un passo importante verso la fase finale della preparazione. Con due anni e mezzo ancora a disposizione, le nazionali si preparano a conquistare il biglietto per la prestigiosa rassegna olimpica, seguendo le nuove regole e procedure stabilite.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha definito i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per alcuni sport, delineando dunque il percorso verso la rassegna a cinque cerchi ormai lontana due anni e mezzo. Per quanto riguarda il volley, è stato confermato quanto già circolava da tempo: il cammino era già stato definito, mancava semplicemente l'ufficialità che è arrivata da Losanna prima della pausa natalizia. Ai Giochi parteciperanno dodici Nazionali per genere, come accade ormai da tempo immemore nell'evento quadriennale. Gli USA sono già ammessi in qualità di Paese ospitante, ma come verranno assegnati gli altri undici pass? I primi biglietti verranno messi in palio già nel 2026, dunque due anni prima dell'evento in questione.

