Panathlon e solidarietà | L’importante progetto per la Neonatologia completato al 90%

Panathlon e il suo impegno nella solidarietà portano avanti un importante progetto per la Neonatologia di Modena, attualmente completato al 90%. Un'iniziativa che riflette i valori di comunità e solidarietà, grazie all'impegno di tutti coloro che sostengono e contribuiscono a realizzarla.

"Ho avuto conferma, ancora una volta, di quanti a Modena abbiano a cuore i valori alla base dei nostri progetti, ringrazio di cuore tutti coloro che contribuiscono a renderli possibili". Il saluto di Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena, rappresenta al meglio come la vera protagonista della Festa degli Auguri del club modenese sia stata ancora una volta la solidarietà. Nel meraviglioso Salone d’Onore di Palazzo Ducale, ospite del generale Stefano Messina, comandante dell’ Accademia Militare di Modena, un pubblico composto dal prefetto di Modena Fabrizia Triolo, dall’assessore a Sport e Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e del sindaco Massimo Mezzetti, dai soci onorari Panathlon Stefano Bonaccini e Gian Carlo Muzzarelli, da esponenti del mondo delle imprese, dello sport, dell’associazionismo, da soci e amici del Panathlon, ha potuto ascoltare il punto sugli obiettivi raggiunti nel 2025 che va a terminare, oltre a ritrovarsi per gli auguri in vista del Natale. Ilrestodelcarlino.it

