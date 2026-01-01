Giocattoli e panettoni solidali consegnati nel reparto di Pediatria e neonatologia di Galatina

Il 31 dicembre, l'associazione Virtus Basket Galatina ha portato un gesto di solidarietà nel reparto di Pediatria e Neonatologia di Galatina. Durante questa giornata, sono stati consegnati giocattoli e panettoni solidali ai bambini ricoverati, offrendo loro un momento di conforto e attenzione. Un'iniziativa che sottolinea l'importanza della vicinanza e del sostegno alle famiglie in un periodo di festa.

GALALTINA - Nella giornata della fine dell'anno del 31 dicembre, l'associazione della "Virtus Basket Galatina" ha giocato una della sue partite più importanti stavolta non sul parquet cestistico, ma in corsia donando, a ogni bambino ricoverato presso il reparto di Pediatria e neonatologia.

