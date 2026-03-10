Solenne Via Crucis vivente a Martano
Domenica 29 marzo alle 18.30 si terrà a Martano la 42ª edizione della Via Crucis vivente, organizzata dalla comunità parrocchiale di Maria SS. La manifestazione attraverserà le vie del centro storico, coinvolgendo i partecipanti in una rappresentazione religiosa che si svolgerà nella giornata della Domenica delle Palme. La processione si svolgerà secondo il tradizionale percorso nel cuore del paese.
DOMENICA DELLE PALME, 29 marzo, dalle ore 18.30, si snoderà per le vie del centro storico di Martano, la 42' edizione della SOLENNE VIA CRUCIS VIVENTE organizzata dalla comunità parrocchiale di Maria SS. del Rosario in Martano, sotto la guida del parroco Don Stefano Micheli e del regista Totino Stella. Circa 200 personaggi in costume, faranno rivivere gli ultimi momenti della vita terrena del Cristo. Dopo l' ultima cena, la preghiera nel Getsemani, il giudizio del Sinedrio (stazioni che si terranno in p.tta Matteotti), la condanna di Pilato (Francesco Geusa), Gesù (Gregorio Lagana') incontrerà Maria (MariaAssunta Saracino), il... 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Articoli correlati
Game Open ionico adriatico: a Martano “Lo sport è salute”MARTANO - Nuovo coinvolgente appuntamento per Game Open Ionico - Adriatico, il progetto coordinato dalla Provincia di Lecce, con il sostegno...
Poliambulatorio di Martano, arriva il verdetto: 5 condanne e un proscioglimentoMARTANO - Arriva il verdetto nel processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “Unfinished work” sui lavori mai ultimati nel poliambulatorio di...