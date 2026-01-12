Poliambulatorio di Martano arriva il verdetto | 5 condanne e un proscioglimento

Il poliambulatorio di Martano è stato al centro di un procedimento giudiziario relativo a lavori non completati e fondi pubblici erogati. Recentemente, il tribunale ha emesso il verdetto di primo grado, condannando cinque persone e prosciogliendone una. Questo risultato rappresenta un passo importante nel quadro delle indagini avviate con l’inchiesta “Unfinished work”, che ha fatto luce sulla gestione dei fondi pubblici destinati alla struttura sanitaria.

MARTANO - Arriva il verdetto nel processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “Unfinished work” sui lavori mai ultimati nel poliambulatorio di Martano, per i quali furono erogati fondi pubblici. La seconda sezione del tribunale di Lecce, presieduta dal giudice Pietro Baffa, ha inflitto cinque. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Lavori non ultimati nel Poliambulatorio di Martano, chieste cinque condanne Leggi anche: Operazione “Fortezza” a Casarano, arriva il verdetto: inflitte 29 condanne Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Poliambulatorio di Martano, arriva il verdetto: 5 condanne e un proscioglimento - Emessa oggi la sentenza nel processo scaturito dall’inchiesta “Unfinished work” sui lavori mai ultimati nella struttura. lecceprima.it

In occasione del Natale Martano, un concerto pensato per chi sogna ancora, anche a occhi aperti. SuoGnatori è musica che accompagna, che fa spazio al silenzio, che invita a fermarsi un momento e ascoltare. Sala della Cultura (ex Cinema) – Marta (VT) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.