Game Open ionico adriatico | a Martano Lo sport è salute

A Martano si tiene un evento dedicato allo sport e alla salute, inserito nel progetto Game Open Ionico – Adriatico. Promosso dalla Provincia di Lecce con il supporto dell’Unione Province d’Italia, l’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita attivo e consapevole. Un’occasione per coinvolgere la comunità locale in attività sportive e promuovere il benessere attraverso momenti di aggregazione e salute.

MARTANO - Nuovo coinvolgente appuntamento per Game Open Ionico - Adriatico, il progetto coordinato dalla Provincia di Lecce, con il sostegno dell’Unione Province d’Italia. Domenica 11 gennaio, dalle 9 alle 13, a Martano (Largo Primo Maggio), è in programma l’evento “Lo sport è salute”, condotto. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

