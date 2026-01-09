Game Open ionico adriatico | a Martano Lo sport è salute
A Martano si tiene un evento dedicato allo sport e alla salute, inserito nel progetto Game Open Ionico – Adriatico. Promosso dalla Provincia di Lecce con il supporto dell’Unione Province d’Italia, l’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita attivo e consapevole. Un’occasione per coinvolgere la comunità locale in attività sportive e promuovere il benessere attraverso momenti di aggregazione e salute.
MARTANO - Nuovo coinvolgente appuntamento per Game Open Ionico - Adriatico, il progetto coordinato dalla Provincia di Lecce, con il sostegno dell’Unione Province d’Italia. Domenica 11 gennaio, dalle 9 alle 13, a Martano (Largo Primo Maggio), è in programma l’evento “Lo sport è salute”, condotto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Dybala con Sport e Salute e Adidas: "Ragazzi, non mollate lo sport. Vi aiuterà sempre"
Leggi anche: La Cittadella Sportiva Universitaria ospita l'open day "Skill In - Lo sport per tutti"
Game Open Ionico Adriatico: domenica 11 gennaio a Martano Lo sport è salute.
Game Open Ionico-Adriatico: domenica 11 gennaio a Martano “Lo sport è salute” - Domenica 11 gennaio, dalle 9 alle 13, a Martano (Largo Primo Maggio), è in programma l’evento “Lo sport è salute”, condotto da Giampaolo Catalano della band The Lesionati. leccesette.it
JUJUTSU KAISEN The Culling Game, l'opening! La terza stagione di Jujutsu Kaisen è finalmente iniziata con i primi due episodi su Crunchyroll.it E la opening “Aizo” di King Gnu ha colto di sorpresa i fan, con una serie di omaggi ad alcune opere d'arte, come - facebook.com facebook
Open your third-eye Get @alamodegames' Sorry We’re Closed for FREE from our Holiday Sale. Offer ends December 22 at 11 AM ET. epic.gm/free-games x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.