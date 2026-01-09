Game Open ionico adriatico | a Martano Lo sport è salute

A Martano si tiene un evento dedicato allo sport e alla salute, inserito nel progetto Game Open Ionico – Adriatico. Promosso dalla Provincia di Lecce con il supporto dell’Unione Province d’Italia, l’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita attivo e consapevole. Un’occasione per coinvolgere la comunità locale in attività sportive e promuovere il benessere attraverso momenti di aggregazione e salute.

JUJUTSU KAISEN The Culling Game, l'opening! La terza stagione di Jujutsu Kaisen è finalmente iniziata con i primi due episodi su Crunchyroll.it E la opening “Aizo” di King Gnu ha colto di sorpresa i fan, con una serie di omaggi ad alcune opere d'arte, come - facebook.com facebook

Open your third-eye Get @alamodegames' Sorry We’re Closed for FREE from our Holiday Sale. Offer ends December 22 at 11 AM ET. epic.gm/free-games x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.