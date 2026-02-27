Questa foto non mostra tombe preparate per i soldati americani a Teheran

Un post sui social media sostiene che l’Iran abbia preparato cinquemila tombe nella periferia di Teheran, ma una foto diffusa non mostra sepolture destinate ai soldati americani. La questione riguarda le immagini pubblicate e le affermazioni fatte online, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali o conferme. La situazione ha attirato l’attenzione di chi monitora le tensioni tra i due paesi.

Un post social afferma che l’Iran avrebbe preparato cinquemila tombe per i soldati americani alla periferia di Teheran. La foto a corredo della notizia risale però al 2021 ed è stata scattata durante la peggiore ondata di Covid-19 nel paese. Il contenuto social oggetto di verifica, diffuso su Facebook e su canali Telegram italiani, recita a caratteri cubitali: «Cinquemila tombe sono state preparate per i soldati americani alla periferia di Teheran». L’immagine mostra decine di file di fosse rettangolari in fase di costruzione, con alcuni operai al lavoro tra i blocchi di cemento grigio. Una ricerca per immagini e la verifica delle fonti primarie permettono di collocare con precisione la fotografia nel suo contesto originale. 🔗 Leggi su Open.online

