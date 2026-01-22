Agenti immobiliari pienone all’esordio del ciclo formativo Fimaa

Agenti immobiliari, si apre la stagione formativa 2026 di Fimaa Confcommercio Padova con un ciclo dedicato. I temi principali saranno sovraindebitamento e il decreto Salva Casa, argomenti di attualità e rilevanza per il settore. Un’occasione per approfondire conoscenze e aggiornarsi sulle normative più recenti, contribuendo a migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti.

Sovraindebitamento e decreto Salva Casa aprono la stagione formativa 2026 di Fimaa Confcommercio Padova. Due temi chiave per il mercato immobiliare sono stati al centro del primo appuntamento dedicato ai professionisti del settore, che ha fatto registrare un'ampia partecipazione.

