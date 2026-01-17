Villaggio Breda i ragazzi che fecero esplodere un nasone hanno ripulito la piazza del quartiere

A Villaggio Breda, alcuni ragazzi hanno ripulito la piazza del quartiere dopo aver fatto esplodere un “nasone” della fontana di piazza Erasmo Piaggio con un ordigno. L’episodio, pubblicato sui social, ha attirato l’attenzione della comunità e delle autorità. Un intervento che ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza urbana e sulla tutela del patrimonio pubblico.

Sveglia prima dell'alba e lavoro di scopa e rastrello per i sei che si erano vantati sui social della bravata, per poi autodenunciarsi. Il minisindaco Franco: "Tutti possono commettere errori, ma poi l'importante è capirlo, chiedere scusa e rimediare" Fecero esplodere con un “bombone” la fontana di piazza Erasmo Piaggio, a Villaggio Breda, vantandosi del gesto sui social. Nella mattinata di sabato 17 gennaio, però, i sei minorenni (dai 15 ai 16 anni), dopo aver fatto “mea culpa”, si sono anche messi a pulire l'area, insieme al minisindaco del VI Nicola Franco. Una vera e propria redenzione, quella messa in atto dal gruppo di sei minorenni che nella notte di Capodanno fece esplodere il “nasone” della piazza del quartiere Villaggio Breda, nel VI municipio. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Villaggio Breda, il quartiere aspetta ancora l'apertura di un nuovo presidio sanitario Leggi anche: Spari a piazza Carolina, la ricostruzione del raid che ha terrorizzato il quartiere Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Villaggio Breda, i ragazzi che fecero esplodere un "nasone" hanno ripulito la piazza del quartiere - Sveglia prima dell'alba e lavoro di scopa e rastrello per i sei che si erano vantati sui social della bravata, per poi autodenunciarsi. romatoday.it

Fanno esplodere la fontana e si vantano sui social: ragazzi di 15 e 16 anni si costituiscono (e le famiglie pagano) - Un gruppo di minorenni aveva distrutto la fontana di Villaggio Breda con un enorme petardo la notte di Capodanno ... romatoday.it

In una giornata così difficile una buona notizia ci sta . Il." nasone " del Villaggio Breda e' tornato !! Grazie ad Acea che ha compreso l' importanza di agire subito . Le Istituzioni ci sono. Sempre !!! - facebook.com facebook

