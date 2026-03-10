Soccorrono un anziano colto da malore | medico e autista del 118 aggrediti a Salerno

Da salernotoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Salerno, il personale del 118 è intervenuto per soccorrere un anziano colto da malore. Durante le operazioni, il medico e l’autista sono stati aggrediti da alcuni presenti sul luogo dell’emergenza. La situazione si è poi risolta senza ulteriori incidenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la tensione. Nessuna altra informazione sui motivi dell’aggressione è stata resa nota.

Momenti di tensione questa mattina a Salerno, dove il personale sanitario intervenuto per un’emergenza è stato aggredito da alcune persone presenti sul posto.  L’episodio è avvenuto intorno alle 11:31, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha attivato l’automedica Salerno Alfa 2 della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Anziano colto da malore a Torre del Greco, salvato da tre agenti della MunicipaleTempo di lettura: 2 minutiAnziano è colto da malore nell’area mercatale di Torre del Greco: prima dell’arrivo dell’ambulanza, a praticargli le...

Leggi anche: Ischia, aggrediti soccorritori del 118 la notte di Capodanno: autista ferito e ambulanza danneggiata

Una raccolta di contenuti su Soccorrono un anziano colto da malore...

Temi più discussi: Reggio: anziano colto da malore, muore in strada; Escursionista colto da malore sul Monte Mao a Spotorno, soccorso dall’elicottero Grifo; Inseguimento in A13. Auto semidistrutta non si ferma all'alt e scappa: bloccata, nascondeva sacchi termosaldati pieni di droga; Cassino – Salvato dal suo cane: anziano colto da malore in casa nel quartiere Colosseo.

Sansepolcro, i Carabinieri soccorrono un’anzianaArezzo, 24 gennaio 2026 – Sansepolcro, i Carabinieri soccorrono un’anziana. È accaduto venerdì sera. I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro sono intervenuti per un principio di incendio che si ... lanazione.it

Anziano colto da malore, salvato da tre agenti di polizia municipaleAnziano è colto da malore nell'area mercatale di Torre del Greco: prima dell'arrivo dell'ambulanza, a praticargli le necessarie manovre salvavita sono tre agenti di polizia municipale, appositamente ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.