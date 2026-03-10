Soccorrono un anziano colto da malore | medico e autista del 118 aggrediti a Salerno

Questa mattina a Salerno, il personale del 118 è intervenuto per soccorrere un anziano colto da malore. Durante le operazioni, il medico e l’autista sono stati aggrediti da alcuni presenti sul luogo dell’emergenza. La situazione si è poi risolta senza ulteriori incidenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la tensione. Nessuna altra informazione sui motivi dell’aggressione è stata resa nota.

Momenti di tensione questa mattina a Salerno, dove il personale sanitario intervenuto per un'emergenza è stato aggredito da alcune persone presenti sul posto. L'episodio è avvenuto intorno alle 11:31, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha attivato l'automedica Salerno Alfa 2 della.