Ischia aggrediti soccorritori del 118 la notte di Capodanno | autista ferito e ambulanza danneggiata

Da teleclubitalia.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, a Ischia, due operatori del 118 sono stati vittima di un'aggressione durante un intervento di emergenza, con un autista ferito e un'ambulanza danneggiata. Un episodio che evidenzia ancora una volta le difficoltà e i rischi che il personale sanitario affronta quotidianamente, soprattutto durante le situazioni di emergenza. La vicenda sottolinea l'importanza di garantire maggiore protezione e rispetto per chi lavora in prima linea.

Ancora un grave episodio di violenza contro il personale sanitario. A Ischia, la sera del 31 dicembre, due operatori del 118 sono stati aggrediti durante un intervento di emergenza. Ferito un autista soccorritore, danneggiata l’ambulanza. La denuncia arriva al deputato Francesco Emilio Borrelli. Aggressione al 118 a Ischia durante un intervento di soccorso   Ancora . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Ischia, Capodanno di tensione: carabinieri intervengono in hotel, ambulanza danneggiata e 50 giorni di prognosi per due operatori del 118.

