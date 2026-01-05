Ischia aggrediti soccorritori del 118 la notte di Capodanno | autista ferito e ambulanza danneggiata

Nella notte di Capodanno, a Ischia, due operatori del 118 sono stati vittima di un'aggressione durante un intervento di emergenza, con un autista ferito e un'ambulanza danneggiata. Un episodio che evidenzia ancora una volta le difficoltà e i rischi che il personale sanitario affronta quotidianamente, soprattutto durante le situazioni di emergenza. La vicenda sottolinea l'importanza di garantire maggiore protezione e rispetto per chi lavora in prima linea.

Ancora un grave episodio di violenza contro il personale sanitario. A Ischia, la sera del 31 dicembre, due operatori del 118 sono stati aggrediti durante un intervento di emergenza. Ferito un autista soccorritore, danneggiata l'ambulanza. La denuncia arriva al deputato Francesco Emilio Borrelli. Aggressione al 118 a Ischia durante un intervento di soccorso

Chiamano il 118 e poi aggrediscono gli operatori sanitari - Ha chiamato il 118 riferendo di essere stato aggredito, ma all'arrivo dei soccorritori se l'è presa con il personale sanitario mentre un altro ragazzo ha danneggiato l'ambulanza.

