Skatepark sotto il Ponte Adriatico stop ai piccioni | installata la rete anti-volatili

Questa mattina sono iniziati i lavori per installare una rete anti-piccioni nello skatepark situato sotto il Ponte Adriatico, un'area molto frequentata dagli amanti degli sport rotellistici. L'intervento mira a limitare la presenza di volatili nel spazio, garantendo una maggiore sicurezza e pulizia per gli utenti. La posa della rete è stata avviata con l’obiettivo di migliorare le condizioni del luogo.

Avviati i lavori per migliorare la fruibilità dell’area dedicata agli sport rotellistici. Leonetti: “Intervento atteso da chi frequenta lo skatepark” Sono iniziati questa mattina i lavori per l'installazione di una rete anti-piccioni nello skatepark situato sotto il Ponte Adriatico, spazio sportivo frequentato dagli appassionati di sport rotellistici. L’intervento è stato annunciato dal consigliere comunale delegato allo Sport Lorenzo Leonetti e punta a risolvere una criticità segnalata da tempo dagli utenti dell’area. Secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, l’obiettivo è restituire piena funzionalità a uno spazio che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli sport urbani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Morte di David Rossi, la perizia: “Lesioni al volto causate dal filo anti-volatili. Viso premuto sulla barra”Siena, 25 febbraio 2026 – I tagli sul naso e, quello più profondo, sul labbro inferiore di David Rossi sarebbero stati causati dalla pressione sul...

Incendio sotto al ponte a Novoli, stop alla tramviaFirenze, 31 dicembre 2025 – Un incendio è divampato martedì sera sotto al ponte e al viadotto San Donato, a Novoli; sul posto sono intervenuti i...

Approfondimenti e contenuti su Ponte Adriatico

Discussioni sull' argomento Nuove protezioni allo skatepark sotto il ponte Adriatico: Area sicura, ma serve l’aiuto di tutti; Nuove protezioni allo skatepark sotto il ponte Adriatico: Area sicura, ma serve l'aiuto di tutti; Bari, nuove reti al campo di basket sotto il ponte Adriatico; Playground Ponte Adriatico e Sant’Anna, completati i lavori di messa in sicurezza.

Nuove protezioni allo skatepark sotto il ponte Adriatico: Area sicura, ma serve l’aiuto di tuttiL’intervento completato anche nel playground di Sant’Anna con il restyling anche dei campetti di basket. Il delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti: Curare ... bari.repubblica.it

Per garantire più decoro sotto al ponte Adriatico - facebook.com facebook