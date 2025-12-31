Incendio sotto al ponte a Novoli stop alla tramvia

Martedì sera a Novoli, Firenze, si è verificato un incendio sotto il ponte e il viadotto San Donato. L’incidente ha causato lo stop temporaneo alla circolazione della tramvia, mentre i vigili del fuoco hanno intervenuto per spegnere le fiamme e avviare le verifiche sulla stabilità della struttura. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle operazioni di sicurezza.

Firenze, 31 dicembre 2025 – Un incendio è divampato martedì sera sotto al ponte e al viadotto San Donato, a Novoli; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e richiesto verifiche tecniche sulla struttura, sopra la quale passa la tramvia. Proprio per la necessità di verifiche tecnoche, Gest ha dovuto interrompere la linea T2 della tramvia tra le fermate "Viale Redi" e "Regione Toscana". Nel tratto non coperto dai Sirio è stato attivato un servizio bus sostitutivo.

