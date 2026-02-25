Morte di David Rossi la perizia | Lesioni al volto causate dal filo anti-volatili Viso premuto sulla barra

La causa delle ferite sul volto di David Rossi risulta essere il filo anti-volatili presente nella finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. La perizia indica che le lesioni, tra cui un taglio sul naso e uno più profondo sul labbro inferiore, sono state provocate dalla pressione esercitata sulla barra metallica. Il rapporto chiarisce che Rossi è stato schiacciato contro il filo, che si trovava all’interno dell’ambiente di lavoro. La dinamica resta ancora da chiarire completamente.

Siena, 25 febbraio 2026 – I tagli sul naso e, quello più profondo, sul labbro inferiore di David Rossi sarebbero stati causati dalla pressione sul filo metallico anti-volatili della finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Quelli invece nell'area dello zigomo sinistro, dove sono presenti «caratteristiche di ecchimosi da impatto e sfregamento» risultano coerenti «con la posizione della barra metallica o della traversa del telaio della finestra e dei relativi sistemi di ancoraggio laterale dei fili». Così le conclusioni della consulenza medico legale realizzata dal dottor Robbi Manghi per la commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte del manager della comunicazione di Banca Mps.