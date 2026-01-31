Sovraffollamento in crescita nelle carceri delle Marche da +9% a +17,85% in un anno Catella | Serve una risposta

Nell’ultimo anno, le carceri delle Marche hanno visto un aumento del sovraffollamento. I detenuti sono saliti a 990, con un tasso di occupazione che supera del 17,85% la capienza regolamentare. La situazione rischia di peggiorare se non si trovano soluzioni rapide, e il presidente Catella non nasconde la sua preoccupazione: “Serve una risposta”.

Nelle carceri marchigiane i detenuti sono 990, con un sovraffollamento medio del 17,85% rispetto alla capienza regolamentare. I sette istituti penitenziari della regione ospitano quasi 200 persone in più rispetto ai posti disponibili, con una situazione in peggioramento rispetto all'anno.

