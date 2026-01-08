L’emergenza freddo nel carcere di Sollicciano di Firenze desta preoccupazione, con alcune celle raggiungendo temperature di soli due gradi. La situazione evidenzia criticità nelle condizioni di detenzione, in un contesto di crescente attenzione alle condizioni di vita all’interno delle strutture penitenziarie. La notizia sottolinea l’urgenza di interventi per garantire standard minimi di vivibilità e tutela della dignità delle persone detenute.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Se a Firenze e in tutta la Toscana le temperature sono scese sotto lo zero, in alcune celle del carcere di Sollicciano la situazione non è molto diversa: il termometro è infatti arrivato, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, a due gradi. Il riscaldamento, non sempre funzionante, e l'umidità estrema dovuta alle infiltrazioni, hanno spinto le temperature nelle sezioni detentive ai limiti del sopportabile. Il racconto degli agenti penitenziari. "Dentro alcune aree del carcere le temperature sono freddissime, nell'ultima notte si è arrivati addirittura a due gradi, o comunque poco sopra lo zero, la percezione è questa", hanno raccontato alcuni agenti penitenziari dopo aver passato una durissima notte tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza freddo nel carcere di Sollicciano: “Due gradi in alcune celle, situazione inaccettabile”

