Questa mattina, i giornali e le tv hanno ripreso la notizia di un nuovo episodio di violenza contro i capotreno. La morte di un capotreno, ucciso a Bologna il 5 gennaio, ha aperto gli occhi a tutti sulla crescente insicurezza sui treni e nelle stazioni italiane. La situazione è diventata insostenibile, e fare il capotreno oggi significa affrontare rischi crescenti.

Ci vuole un capotreno ucciso, come quello accoltellato a Bologna il 5 gennaio scorso, per accendere l’attenzione di giornali e delle tv sulla mancanza di sicurezza nei treni e nelle stazioni italiane. Perché ormai le aggressioni ai dipendenti delle ferrovie sono all’ordine del giorno e non fanno più notizia. Lavorare sui treni significa rischiare quasi quotidianamente di essere spintonati, malmenati, se non di peggio. Come testimonia B.L. (protetta dall’anonimato poiché ha subito varie minacce), donna, 42 anni, che di mestiere fa la capotreno nella ricca e «civilissima» Lombardia. Quante aggressioni ha subito mentre svolgeva la tua attività sui treni? Di aggressioni che mi hanno portata in pronto soccorso e con conseguente infortunio ne ho subite sei. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Un’aggressione dopo l’altra: perché fare il capotreno è diventato impossibile

Approfondimenti su Capotreno Ucciso

Rampelli è stato il primo a incontrare i giovani di GN dopo l'aggressione, definendola un assalto premeditato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Capotreno Ucciso

Argomenti discussi: Ragazzo di 15 anni accoltella due coetanei alle gambe con una roncola dopo una lite in metro; Rifugio del Gazzo, i volontari dopo l’aggressione: Più controlli; Aggressione medici, ennesimo episodio a Roma. Sindacati e Ordine: La violenza non è mai una risposta; Milano, 15enne accoltella due ragazzi in metropolitana: arrestato.

In fin di vita dopo aggressione a Termini, vittima è un dipendente del ministero delle Imprese: fermato 20enneC’è un video che ha ripreso l’aggressione al 57enne, ora in fin di vita al Policlinico Umberto I: a picchiarlo, un gruppo di circa otto persone. Fermati un 20enne e un 18enne. Leggi le notizie in ... fanpage.it

Milano, la paura dopo l'aggressione contro un ebreo ortodossoAveva indosso la kippah è stava camminando in via san Gimignano, a Milano, nei pressi di una scuola ebraica e di un ristorante kosher quando è stato accoltellato al volto da un uomo non ancora ... it.blastingnews.com

La vittima, soccorsa dopo l’aggressione, ha riportato lesioni al volto - facebook.com facebook

#Rimini | Tentata rapina alle Befane, arrestate due persone dopo l’aggressione a un vigilante. Il furto in un negozio del centro commerciale degenera in colluttazione: un addetto alla sicurezza ferito. x.com