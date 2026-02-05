Strada chiusa per una frana nella Valle dello Jato | stanziati oltre 3 milioni

Questa mattina, la strada provinciale 20 tra San Giuseppe e Camporeale rimane chiusa a causa di una frana. La Città Metropolitana ha già approvato un intervento da oltre 3 milioni di euro per mettere in sicurezza la zona. I lavori dovrebbero partire a breve, ma nel frattempo il traffico è deviato su vie alternative.

Oltre 3 milioni sono stati stanziati dalla Città Metropolitana per un intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 20 di San Giuseppe e Camporeale. Nell'ultima seduta del Consiglio metropolitano è stato accolto all’unanimità un emendamento tecnico sostenuto da Liborio Maurizio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

