Sinner gode Alcaraz non vincerà nulla | una profezia nerissima

In questo articolo si analizza la recente dichiarazione di Sinner, che si esprime con cautela e fermezza riguardo alle prospettive di Alcaraz. La previsione, dal tono sobrio e senza enfasi, offre uno sguardo obiettivo sulle aspettative del tennista italiano e sul futuro del campione spagnolo, evidenziando le sfide e le incognite che caratterizzano il loro percorso nel circuito professionistico.

Una fosca, foschissima profezia turberà i sogni di Carlos Alcaraz, già concentrato sull'avvio della prossima stagione. La separazione tra il fenomeno di Murcia, numero 1 del ranking Atp, e il suo storico coach Juan Carlos Ferrero continua a tenere banco nel mondo del tennis e più di qualcuno esprime dubbi sulla bontà della scelta. Tra questi, l'ex tennista australiano Todd Woodbridge, secondo il quale lo spagnolo "farà fatica a vincere uno slam nel 2026" senza Ferrero al suo fianco. Il primo obiettivo difficile è l' Open d'Australia, che Alcaraz non ha mai vinto e per l'ex campione di doppio "Carlos avrà bisogno di mesi per abituarsi alla nuova situazione, dando così un vantaggio a Jannik Sinner a Melbourne, dove farà il tris". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

