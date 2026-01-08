Trappeto il sindaco traccia il bilancio delle opere pubbliche avviate | Lavoro di squadra e visione
Il sindaco di Trappeto ha illustrato il bilancio delle opere pubbliche avviate, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e di una visione strategica. L’amministrazione comunale prosegue nel percorso di rilancio della città, con interventi che spaziano dalle opere pubbliche ai servizi sociali, contribuendo a migliorare l’efficienza e la qualità della vita nel territorio. Nel 2025, i risultati ottenuti confermano l’impegno verso uno sviluppo sostenibile e condiviso.
L’Amministrazione comunale di Trappeto si prepara ad affrontare il nuovo anno, proseguendo nel piano di rilancio che ha permesso di incassare nel 2025 già diversi risultati: “Opere pubbliche, interventi sul sociale e di tipo gestionale stanno trasformando Trappeto in un modello di efficienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
