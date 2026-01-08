Trappeto il sindaco traccia il bilancio delle opere pubbliche avviate | Lavoro di squadra e visione

Il sindaco di Trappeto ha illustrato il bilancio delle opere pubbliche avviate, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e di una visione strategica. L’amministrazione comunale prosegue nel percorso di rilancio della città, con interventi che spaziano dalle opere pubbliche ai servizi sociali, contribuendo a migliorare l’efficienza e la qualità della vita nel territorio. Nel 2025, i risultati ottenuti confermano l’impegno verso uno sviluppo sostenibile e condiviso.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.