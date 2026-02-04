Petardo Audero | la decisione ufficiale del Giudice Sportivo nei confronti dell’Inter! Ecco quale provvedimento è stato adottato

Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare l’Inter dopo il petardo lanciato da Audero nel match contro la Cremonese. La decisione ufficiale è arrivata oggi, e il provvedimento potrebbe influire anche sulle prossime partite della squadra nerazzurra. La scena del petardo ha acceso le polemiche, e ora si attende di sapere quali conseguenze avrà questa decisione sulla squadra.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Petardo Audero: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo nei confronti dell'Inter! Ecco quale provvedimento è stato adottato Approfondimenti su Audero Inter Petardo Audero, la decisione è ufficiale: ecco cosa succederà per le prossime trasferte dell'Inter L'Inter non potrà giocare in trasferta fino al 23 marzo. Giudice Sportivo Serie A: pugno durissimo nei confronti di Conte dopo Inter Napoli. La decisione Il Giudice Sportivo della Serie A ha adottato una severa sanzione nei confronti di Antonio Conte, espulso durante la partita tra Inter e Napoli. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Audero Inter Argomenti discussi: Petardo contro Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo; Trasferte vietate ai tifosi del'Inter fino al 23 marzo (escluso il derby): le decisioni del Viminale…; Audero colpito da petardo, tifoso sarà arrestato: cosa rischia l'Inter; Petardo contro Audero a Cremona, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo. Petardo Audero, Inter senza tifosi fino al 23 marzo, ma è polemica sul derby. Carnevali sbotta: È la rovina del calcioPolemiche dopo la decisione del ministro dell'Interno dopo il grave episodio in Cremonese-Inter, che priverà i nerazzurri dei propri tifosi nelle trasferte in programma fino al prossimo 23 marzo ... sport.virgilio.it Petardo Audero, decisione UFFICIALE del Ministero dell'Interno: Fino al 23 marzoAudero ecco la decisione ufficiale del Ministero dell'Interno: stangata ufficiale per l'Inter e i propri tifosi ... interlive.it @fla.deluca e @marcellochirico_official vedono l'episodio del petardo lanciato ad Audero in due modi opposti. I controlli allo stadio non sono stati eccelsi così come non lo sono stati i tifosi dell'Inter. #ilprocessodibiscardi #seriea #inter #cremonese #audero - facebook.com facebook Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, le immagini che incastrano l'ultrà arrestato #cremonese-inter x.com

