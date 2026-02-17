Simulazione Bastoni la decisione del Giudice Sportivo dopo Inter Juve Provvedimento o no? Ecco la scelta fatta

Il Giudice Sportivo ha deciso di intervenire dopo la simulazione di Bastoni durante il derby tra Inter e Juventus, che ha sollevato molte polemiche. La decisione si è resa necessaria per chiarire se ci fosse stata intenzionalità nel gesto e per stabilire eventuali sanzioni. Il giocatore nerazzurro era stato accusato di aver simulato un fallo, provocando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La scelta finale del giudice influirà sicuramente sul comportamento in campo delle prossime partite.

Simulazione Bastoni in Inter Juventus, arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo. Ecco quale scelta è stata fatta sul difensore nerazzurro. La Juventus deve incassare una decisione destinata a far discutere l'ambiente bianconero. Nonostante le immagini televisive abbiano evidenziato una chiara simulazione durante la sfida di San Siro, per Alessandro Bastoni non scatterà alcuna squalifica. LE ULTIME DALLA CONTINASSA Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti, non ha ritenuto di dover applicare la prova tv nei confronti del difensore dell' Inter, protagonista di una caduta teatrale che ha acceso gli animi nel match e ha portato all'ingiusta espulsione di Kalulu.