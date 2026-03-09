Un rappresentante ha espresso un parere sul VAR, riconoscendo che ha migliorato le decisioni arbitrali ma sottolineando che può comunque commettere degli errori. Ha commentato l'importanza di accettare queste possibilità, evidenziando la necessità di mantenere un approccio equilibrato nell'uso della tecnologia durante le partite. La discussione riguarda il ruolo del VAR e i suoi limiti pratici.

Simonelli avverte sul VAR: «Dobbiamo accettare che possa anche fare degli errori». Cosa ha detto il presidente della Lega Serie A a riguardo. Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a GR Parlamento nel corso del programma “La Politica del Pallone “. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PENSIERO SUL VAR «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, le polemiche c’erano prima e ci sono anche adesso perché prima l’errore in campo era tollerato mentre quello del VAR un po’ meno. Il mio giudizio è positivo, come tutto le cose si possono e si devono migliorare e siamo a lavoro per farlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Simonelli avverte sul VAR: «Ha migliorato di molto le decisioni, ma dobbiamo accettare che possa anche fare degli errori»

Articoli correlati

Simonelli rivela: «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali ma dobbiamo accettare che possa sbagliare. Ecco cosa succederà nell’incontro con Rocchi»Calciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi Calciomercato Juve:...

Simonelli spiega: «Il Var ha migliorato di molto le decisioni arbitrali, ma bisogna accettare che si possa sbagliare»di Redazione Inter News 24Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha detto la sua riguardo il derby Milan Inter e le polemiche arbitrali susseguite al...

Una raccolta di contenuti su Simonelli avverte

Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni sul VAR ma non solo. Cosa ha dettoSimonelli, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato queste dichiarazioni sul VAR ma non solo. Cosa ha detto Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a GR Parlamento, nel corso ... calcionews24.com

Serie A, Simonelli: Polemiche arbitrali ci sono sempre state. Errore dell’arbitro è tollerato, quello del Var menoIl presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli è intervenuto a Gr Parlamento nel corso della trasmissione La politica nel pallone e ha parlato dei temi legati al ... tuttojuve.com