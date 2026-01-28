Rafael Benitez ha raccontato di aver avuto un’occasione concreta con la Roma alcuni anni fa, ma alla fine non se ne fece nulla. L’ex tecnico di Inter e Napoli ha spiegato di aver trascorso un buon periodo con l’Inter, anche se non ha mai nascosto di aver avuto dei contatti con altri club. Ora si torna a parlare di mercato e di quei momenti che, per ora, rimangono solo ricordi.

Inter News 24 Benitez, ex tecnico di Inter e Napoli, ha rivelato un retroscena di mercato ai microfoni di Sky Sport. Rafa Benitez ritrova l’Italia e la Roma, ma questa volta da avversario sulla panchina del Panathinaikos. Alla vigilia dell’ultima sfida della League Phase di Europa League, il tecnico spagnolo ha risposto alle domande di Sky Sport riaprendo il libro dei ricordi. L’ex allenatore di Liverpool e Real Madrid ha confermato le indiscrezioni che, anni fa, lo volevano a un passo dalla panchina giallorossa, un’ipotesi che lo affascinava particolarmente per il blasone del club e il calore della piazza capitolina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Benitez svela il retroscena di mercato: «Anni fa fui vicino alla Roma. L’Inter? In nerazzurro sono stato bene…

Approfondimenti su Benitez Inter

Un retroscena sorprendente riguarda Kostic e l'Atalanta: secondo quanto rivelato, il serbo è stato offerto alla squadra nerazzurra in estate in cambio di un giocatore dell'Inter.

Nel 2023, Remco Evenepoel fu vicino a trasferirsi alla Ineos Grenadiers, un'opzione che alla fine non si concretizzò.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Benitez Inter

Sinner e il 'no' a Mattarella, il retroscena di Binaghi: Stava per andare in ospedaleIl no a Mattarella? Nessuno è perfetto, ma prima della rinuncia al Presidente io ricordo che Sinner stava per finire in ospedale a Melbourne durante il match con Rune. Lo ha detto il presidente ... adnkronos.com

Come può il Napoli acquistare Giovane a titolo definitivo con il vincolo del mercato a saldo zero La risposta arriva da Sky Sport e svela una strategia intelligente del club azzurro. La formula: l’intesa con il Verona prevede un indennizzo immediato molto facebook