Napoli Milan Conte nel post partita | Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare il trofeo Bologna o Inter? Ecco cosa penso

Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Antonio Conte si è soffermato sull’impegno dei suoi ragazzi e sulle prospettive future. Le sue parole riflettono soddisfazione e determinazione, mentre si apre un confronto tra le possibili avversarie in finale. Un match emozionante che ha mostrato il carattere delle due squadre e l’ambizione di conquistare il trofeo.

© Calcionews24.com - Napoli Milan, Conte nel post partita: «Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare il trofeo. Bologna o Inter? Ecco cosa penso» Napoli Milan, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset nel post partita Lo stadio King Saud University di Riad è stato teatro della semifinale di Supercoppa Italiana 202526 tra Napoli e Milan. La formazione guidata da Antonio Conte ha avuto la meglio su quella di Massimiliano Allegri. Le parole a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Napoli Atalanta, Conte nel post partita: «Sono molto contento della vittoria. Ecco cosa si poteva fare meglio» Leggi anche: Bologna Brann, Niccolini nel post partita: «L’espulsione andava rivista. I ragazzi hanno combattuto. Peccato per una cosa» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Napoli-Milan, la conferenza prepartita di Conte e Di Lorenzo; Udinese-Napoli 1-0, Conte nel post partita: «Dobbiamo essere più maliziosi, si deve viaggiare anche col vento contrario»; Conte mette a nudo il Napoli: Dobbiamo crescere nel carattere, per gestire i momenti servono esperienza e malizia; NAPOLI-MILAN, CONTE CONVOCA ANCHE QUATTRO RAGAZZI DELLA PRIMAVERA: I NOMI. Napoli, tra poco le parole di Conte post vittoria sul Milan - Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Bentornato calciomercato. m.tuttomercatoweb.com

Napoli-Milan: la conferenza di Conte post-partita | Diretta - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale e video della conferenza stampa di Antonio Conte e di un calciatore azzurro al ter ... msn.com

Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri - Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. msn.com

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.