Silvia di Un Posto al Sole | Ho scoperto di avere un tumore all’endometrio per caso

Luisa Amatucci, nota per il ruolo di Silvia Graziani nella soap opera Un Posto al Sole, ha condiviso di aver scoperto di avere un tumore all’endometrio in modo casuale. La attrice ha spiegato di aver appreso della diagnosi durante controlli di routine. La sua testimonianza riguarda un episodio in cui si è trovata ad affrontare una condizione clinica inattesa.

L’attrice Luisa Amatucci ha raccontato la malattia durante una giornata dedicata alla prevenzione all’ospedale di Pagani: "La prima cosa è amarsi" Luisa Amatucci, la Silvia Graziani di Un Posto al Sole, ha raccontato della propria esperienza, di aver avuto un tumore all’endometrio. L’attrice ne ha parlato durante una giornata dedicata alla prevenzione delle principali neoplasie femminili organizzata all’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani, in occasione della Giornata internazionale della donna. All’iniziativa, che ha offerto alla cittadinanza mammografie, pap test e visite senologiche gratuite, Amatucci ha partecipato insieme a Daniela Ioia, l'attrice che interpreta Rosa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

“Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso. Sono una che ha fatto sempre prevenzione”: parla Silvia di “Un Posto Al Sole”L’attrice Luisa Amatucci è la popolarissima perché è il volto di Silvia Graziani a “Un Posto Al Sole”.

Luisa Amatucci di Un posto al sole rompe il silenzio sulla malattia: “Ho scoperto di avere un tumore per caso”Il 7 marzo 2026, l’attrice napoletana Luisa Amatucci, da trent’anni Silvia Graziani in Un Posto al sole, ha rotto il silenzio davanti a una platea di...

Un posto al sole, l’attrice che fa Silvia rivela il tumore: Luisa Amatucci parla della malattia

Altri aggiornamenti su Silvia di Un Posto al Sole Ho scoperto...

Temi più discussi: Silvia rientra al lavoro dopo due tumori. La fabbrica una seconda famiglia; Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate, la verità della cantante; Silvia Uras rompe il silenzio su Maria Esposito: È stata una sua decisione; Internet non è un posto per femmine: come la rete è diventata un luogo di oppressione per le donne.

Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso. Sono una che ha fatto sempre prevenzione: parla Silvia di Un Posto Al SoleL'attrice di Un Posto al Sole ha parlato della sua malattia durante un evento sulla prevenzione: La primissima cosa è amarsi ... ilfattoquotidiano.it

Luisa Amatucci, Silvia di Un posto al sole: Ho scoperto di avere un tumore all’endometrio per puro caso, ho fatto sempre prevenzioneLuisa Amatucci, celebre volto di Silvia Graziani in Un Posto Al Sole, ha raccontato la sua battaglia personale contro il tumore dell’endometrio durante una giornata di prevenzione organizzata il 7 ... thesocialpost.it

Lega - Salvini Premier. . Silvia Sardone: I rincari ingiustificati di questi giorni sui carburanti sono pura speculazione, il Governo vigilerà e sanzionerà eventuali cartelli e abusi. Il nucleare è l'unica soluzione credibile per raggiungere l'autonomia ed evitare di dip - facebook.com facebook