Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso Sono una che ha fatto sempre prevenzione | parla Silvia di Un Posto Al Sole

Un'attrice nota per il suo ruolo in una soap opera ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore all’endometrio in modo casuale, nonostante abbia sempre seguito pratiche di prevenzione. La donna ha condiviso questa notizia pubblicamente, sottolineando come la diagnosi sia arrivata inaspettatamente. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione, portando alla luce un episodio personale legato a una malattia seria.

L’attrice Luisa Amatucci è la popolarissima perché è il volto di Silvia Graziani a “Un Posto Al Sole”. La proprietaria dello storico Caffè Vulcano è uno dei personaggi più amati della longeva soap opera, esattamente dal 1996. Ma Amatucci durante la giornata di prevenzione organizzata il 7 marzo all’ospedale Andrea Tortora di Pagani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha parlato anche della sua malattia. “Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso – ha dichiarato -. Sono una che ha fatto sempre prevenzione, perché per fare prevenzione la primissima cosa è amarsi, per poter amare tutto il resto, tutti quelli che ci sono intorno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

