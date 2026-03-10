Questa mattina si è svolta a Bibbiena, nel Palazzo Comunale, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Arezzo. Durante l’incontro si è discusso della situazione generale della sicurezza nel territorio del Casentino, che è risultata complessivamente positiva. Sono stati esaminati i dati e le criticità rilevate nel corso degli ultimi mesi.

Si è riunito questa mattina nel Palazzo Comunale di Bibbiena il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Arezzo, per analizzare la situazione della sicurezza nel territorio del Casentino. All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, i sindaci dei comuni della vallata e i comandanti delle polizie locali. Dai dati esaminati è emerso un quadro complessivamente positivo, con livelli di criminalità contenuti e un calo delle truffe agli anziani. Durante la riunione si è discusso anche dei furti in abitazione, sottolineando l’importanza di rafforzare prevenzione, videosorveglianza e illuminazione pubblica, oltre alle campagne informative rivolte ai cittadini. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sicurezza nel Casentino, il Comitato provinciale riunito a Bibbiena: situazione complessivamente positiva

