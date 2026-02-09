Criminalità minorile riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si è tenuta questa mattina a Benevento una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al tavolo, presieduto dal Prefetto Raffaela Moscarella, hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, il Vice Sindaco, i referenti dell’Ufficio scolastico regionale e dell’ASL. Al centro del dibattito i problemi di criminalità minorile nelle scuole della provincia. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli e mettere in campo nuove strategie di prevenzione, in risposta alla recente direttiva congiunta tra

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, a cui hanno preso parte oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, il Vice Sindaco di Benevento, referenti dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’ASL di Benevento, per esaminare i fenomeni di illegalità negli istituti scolastici provinciali e individuare idonee azioni di prevenzione e contrasto, alla luce della recente direttiva congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’istruzione e del merito. Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i dati relativi alla criminalità minorile nella provincia dai quali è emerso che gli episodi di violenza giovanile, pure verificatisi nel 2025, non hanno interessato in modo significativo l’ambiente scolastico in senso stretto, quanto piuttosto ambiti esterni, quali ad es. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

