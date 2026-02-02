Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione arriva dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, che ha portato l’attenzione sull’importanza di rispettare e verificare tutte le norme di sicurezza e antincendio nei locali pubblici. Le autorità locali vogliono rafforzare i controlli per evitare che incidenti simili possano verificarsi anche nella nostra provincia.

Tempo di lettura: 4 minuti Dopo la drammatica vicenda avvenuta nella notte di capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, che ha posto nuovamente e con forza l’attenzione sull’importanza del rispetto e della verifica del complesso di tutte le normative di sicurezza e antincendio rivolte a tutelare l’incolumità degli avventori e degli operatori dei locali pubblici, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha riunito il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Presenti, oltre alle Forze di Polizia, anche il Comando provinciale Vigili del Fuoco, la Provincia e il Comune Capoluogo, l’Ispettorato del Lavoro, l’Asl – Dipartimento di Prevenzione, la Camera di Commercio e le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Fenailp. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Approfondimenti su Salerno Comitato

Questa mattina la Prefettura di Roma ha riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Questa mattina, presso la Prefettura di Arezzo, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale sono stati discussi temi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico nella provincia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il Consiglio Federale della FIGH si è riunito ieri in video-conferenza. Argomento principale all’ordine del giorno è stato il bilancio preventivo per il 2026, approvato all’unanimità. Tutti i dettagli: https://bit.ly/Consiglio-FIGH-28gennaio #ItaliaPallamano - facebook.com facebook