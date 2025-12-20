Alimenti gestiti male quasi 9mila euro di multa per uno street-food

Arresto per occupazione abusiva, una denuncia per violazioni della sicurezza sul lavoro e numerose multe per carenze igieniche in alcuni locali commerciali. Sono i risultati dell'operazione condotta dagli effettivi della Compagnia carabinieri di Udine, insieme al personale del Nucleo operativo e.

