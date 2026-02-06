Sospensione di una ditta e multe da 9mila euro per violazioni nella sicurezza del Catanzarese

Una ditta di Sellia Marina è stata sospesa dai controlli. Le autorità hanno multato l’azienda con 9 mila euro per aver violato le norme sulla sicurezza sul lavoro. La sospensione riguarda un’attività che si occupa di commercio di legnami. Gli ispettori hanno riscontrato gravi irregolarità e ora l’azienda dovrà rispondere delle sue azioni.

**Un’azienda operante nel commercio di legnami a Sellia Marina è stata sospesa per violazioni nella sicurezza del lavoro, con multe totali di 9.000 euro, in seguito a controlli condotti dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro. Le indagini, condotte a febbraio in ambito della Strada statale 106, hanno evidenziato l’assenza di documentazione obbligatoria, la carente formazione del personale, e l’assenza di sorveglianza sanitaria. Inoltre, due conducenti fermi durante i controlli hanno rifiutato gli accertamenti per verificare l’uso di sostanze stupefacenti, causando il ritiro della patente, il sequestro dei veicoli e il deferimento alla Procura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Lecco ha deciso di multare Dussmann Service con 9mila euro.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como hanno scoperto diverse irregolarità in un cantiere edile di Cernobbio.

