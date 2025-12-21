Spari in piazza Nascè il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi | Destra incapace di garantire la sicurezza

Un'interrogazione al ministro Piantedosi. È quanto annuncia il Movimento 5 Stelle dopo l'ennesima notte di violenza a Palermo che ha portato una donna di 33 anni a rimanere ferita dallo sparo di un fucile in piazza Nasce. "Il tutto avviene a poche settimane dall'omicidio del giovanissimo Paolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Spari in piazza Nascè, il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi: "Destra incapace di garantire la sicurezza"

