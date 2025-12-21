Un'interrogazione al ministro Piantedosi. È quanto annuncia il Movimento 5 Stelle dopo l'ennesima notte di violenza a Palermo che ha portato una donna di 33 anni a rimanere ferita dallo sparo di un fucile in piazza Nasce. "Il tutto avviene a poche settimane dall'omicidio del giovanissimo Paolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Spari in piazza Nascè, il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi: "Destra incapace di garantire la sicurezza"

Leggi anche: Da Foggia il ministro Piantedosi assicura: "Rafforzeremo gli organici per garantire sicurezza e legalità”

Leggi anche: Sistema San Michele, M5S annuncia interrogazione in Parlamento e Regione: “È un poltronificio di Fratelli d’Italia”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spari in piazza Bellini nella notte: lite tra gruppi di giovani nel cuore di Napoli - Non si sarebbe trattato di una "stesa", ma dell'epilogo di un litigio tra gruppi di giovani, scoppiata tra piazza Bellini e via Port'Alba: ci sarebbe questo, dietro gli spari esplosi nella notte di ... fanpage.it

Paura per gli spari in piazza Bellini, forse coinvolta una donna - Paura la scorsa notte, in piazza Bellini, una delle zone in cui concentra la movida di Napoli, dove sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. ansa.it

Spari nella notte a #Palermo: donna ferita alla spalla, caccia al responsabile Notte di paura nel cuore di Palermo, dove una donna di 33 anni, V. P., è rimasta ferita da colpi di fucile alla spalla. L’episodio è avvenuto intorno alle 2:30 in piazza Nascè. La vittima - facebook.com facebook

Napoli, spari in piazza Carolina: la prefettura intensifica i controlli x.com