Sicurezza domestica | biometria avanzata e sconti fino al 25%
Dal 10 al 16 marzo 2026, è disponibile una promozione sulla serie SwitchBot Lock Ultra, un sistema di sicurezza domestica che utilizza tecnologie biometriche avanzate. Questa novità si inserisce in un mercato in rapido sviluppo, offrendo agli utenti la possibilità di adottare sistemi di protezione più sofisticati per le proprie case. La promozione prevede sconti fino al 25 per cento sui dispositivi.
La sicurezza domestica subisce una trasformazione radicale con l’arrivo della serie SwitchBot Lock Ultra, disponibile in promozione dal 10 al 16 marzo 2026. I prezzi partono da 189,99 euro, offrendo tecnologie come il riconoscimento facciale 3D e la scansione delle vene del palmo per garantire una protezione di livello bancario. Questi dispositivi si adattano al 99,9% delle serrature esistenti senza richiedere modifiche strutturali alle porte, garantendo un’installazione immediata. Il sistema FastUnlock rende lo sblocco il 122,2% più veloce rispetto ai modelli precedenti, mantenendo un livello sonoro impercettibile di soli 20 dB. L’evoluzione tecnologica dei sistemi di accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
