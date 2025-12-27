Bonus voli Sicilia proroga ufficiale fino a febbraio 2026 | sconti dal 25% al 50% per residenti e studenti Guida alla richiesta

Il bonus voli Sicilia è stato prorogato fino al 28 febbraio 2026, garantendo ai residenti rimborsi dal 25% al 50% sul costo dei biglietti aerei per le tratte nazionali. L'agevolazione deve essere richiesta tramite la piattaforma SiciliaPei entro 30 giorni dall'effettuazione del volo.

