Si schianta con la moto all'altezza di un dosso nel Varesotto e muore sul colpo | chi era Luca Guzzetti
Un uomo di 56 anni, residente a Marnate, ha perso la vita in un incidente stradale nel Varesotto. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 2.30 di notte, mentre percorreva via Vittorio Veneto a Gorla Minore, ha perso il controllo del suo scooter su un dosso e si è schiantato. La morte è sopraggiunta sul colpo.
A perdere la vita Luca Guzzetti, 56 anni, di Marnate (Varese). Intorno alle 2.30 avrebbe perso il controllo del suo scooter lungo via Vittorio Veneto, all'altezza di un dosso, a Gorla Minore (Varese). 🔗 Leggi su Fanpage.it
