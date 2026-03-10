Si schianta con la moto all'altezza di un dosso nel Varesotto e muore sul colpo | chi era Luca Guzzetti

Un uomo di 56 anni, residente a Marnate, ha perso la vita in un incidente stradale nel Varesotto. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 2.30 di notte, mentre percorreva via Vittorio Veneto a Gorla Minore, ha perso il controllo del suo scooter su un dosso e si è schiantato. La morte è sopraggiunta sul colpo.