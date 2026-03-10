Una donna di quarantacinque anni residente a Pisa ha denunciato un incidente avvenuto mentre mangiava risotto ai funghi, durante il quale si è rotta i denti. La causa intentata si è conclusa con una sentenza che l’ha condannata al pagamento delle spese legali, nonostante le sue pretese. La vicenda si è conclusa in modo inaspettato per la donna, che ha dovuto affrontare le conseguenze della decisione giudiziaria.

La vicenda che ha visto protagonista una donna di quarantacinque anni residente a Pisa rappresenta un caso emblematico di come le aule di tribunale possano riservare sorprese amare per chi intraprende la via giudiziaria senza prove inoppugnabili. Quello che doveva essere un tranquillo pasto casalingo a base di risotto ai funghi si è trasformato in un calvario legale durato anni e culminato in una sentenza che ribalta completamente le aspettative della parte lesa. La protagonista della storia si è ritrovata non solo con il danno fisico ai denti e le relative spese odontoiatriche da saldare, ma anche con l’onere di dover pagare una cifra considerevole per le spese di lite, evidenziando quanto sia complesso dimostrare la responsabilità oggettiva nel settore della grande distribuzione organizzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si rompe i denti mangiando risotto ai funghi e fa causa ma finisce per pagare lui: la storia assurda

